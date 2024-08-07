Транзит российского газа через Украину в первом полугодии вырос на 10,5%, до 8 млрд куб. м

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит российского газа через Украину за январь — июль вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на компанию «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Всего, по его данным, через газотранспортную систему прокачано 8, 07 млрд куб. м топлива. В 2023 году по сравнению с предыдущим годом транзит сократился на 28,5% до 14,65 млрд кубометров.