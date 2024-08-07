Дефицит бюджета РФ за январь — июль предварительно составил 1,36 трлн руб. — Минфин
11:32 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке Минфина, за январь — июль 2024 года составил 1,36 трлн руб., сообщается на сайте министерства.
Доходы бюджета за отчетный период составили 19,747 трлн руб., что на 35,9% больше, чем годом ранее; расходы достигли 21,109 трлн руб. (+23,3%).
НОВОСТИ
- 12:37 07.08.2024
- Заммэра Ракова: Более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи
- 12:32 07.08.2024
- Пучдемон объявил, что возвращается в Испанию, несмотря на риск ареста
- 12:20 07.08.2024
- Первая группа эвакуированных жителей Курской области размещена в Орловской области
- 12:05 07.08.2024
- Более 30 добровольческих отрядов выполняют задачи на СВО — Минобороны РФ
- 12:00 07.08.2024
- Скопление газа в доме Нижнего Тагила произошло из-за ненадлежащего обслуживания газовиками - следствие
- 11:20 07.08.2024
- Транзит российского газа через Украину в первом полугодии вырос на 10,5%, до 8 млрд куб. м
- 11:05 07.08.2024
- Более 50% жителей ФРГ выступают за проведение досрочных выборов — опрос
- 11:00 07.08.2024
- Беспилотник влетел в окно дома в Шебекине, произошел пожар
- 10:50 07.08.2024
- Сервис Сбера предупредит владельцев недвижимости о возможном съезде арендатора
- 10:32 07.08.2024
- Пропавший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот и пассажир погибли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать