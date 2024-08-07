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НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ за январь — июль предварительно составил 1,36 трлн руб. — Минфин

11:32 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке Минфина, за январь — июль 2024 года составил 1,36 трлн руб., сообщается на сайте министерства.

Доходы бюджета за отчетный период составили 19,747 трлн руб., что на 35,9% больше, чем годом ранее; расходы достигли 21,109 трлн руб. (+23,3%).

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