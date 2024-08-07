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Пучдемон объявил, что возвращается в Испанию, несмотря на риск ареста

12:32 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заверил, что возвращается в Испанию впервые после того, как около семи лет назад бежал из страны. В отношении политика в королевстве действует национальный ордер на арест.

На 8 августа в парламенте региона назначены дебаты по кандидатуре представителя Партии социалистов Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера автономного сообщества. «Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты по утверждению следующего председателя, — написал Пучдемон в соцсети X. — Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из ссылки».

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