Пучдемон объявил, что возвращается в Испанию, несмотря на риск ареста

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заверил, что возвращается в Испанию впервые после того, как около семи лет назад бежал из страны. В отношении политика в королевстве действует национальный ордер на арест.

На 8 августа в парламенте региона назначены дебаты по кандидатуре представителя Партии социалистов Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера автономного сообщества. «Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты по утверждению следующего председателя, — написал Пучдемон в соцсети X. — Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из ссылки».