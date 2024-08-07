Заммэра Ракова: Более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи
12:37 07.08.2024
В колледжи Москвы абитуриенты подали более 125 тыс. заявлений на поступление. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эта цифра свидетельствует о том, что интерес выпускников к среднему профессиональному образованию в мегаполисе растет.
«В этом году мы увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников на 10 тыс. на самых популярных направлениях, и в 1,5 раза больше выпускников 9 классов смогут бесплатно получить востребованную профессию, - отметила Ракова. - Московские колледжи сегодня – это современные мастерские и учебные пространства, дающие ребятам практические знания и навыки. Сотрудничая с ведущими работодателями города, мы совершенствуем программы обучения и обновляем материально-техническую базу».
Как отмечает заммэра Москвы, ведущие компании РФ проявляют интерес к выпускникам столичных колледжей. В частности, примерно 1200 студентов в нынешнем году поступят на целевое обучение от корпорации «Ростех», предусматривающее оплачиваемые практики, повышенную стипендию для отличников и гарантированное трудоустройство.
Приемная кампания близится к завершению, однако до 15 августа еще есть время для выбора колледжа и перспективной специальности, которая будет востребована работодателями города.
По данным Раковой, среди абитуриентов нынешнего года спросом пользуются такие направления, как технология машиностроения, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, мехатроника и робототехника, монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер отделочных строительных и декоративных работ, разработка электронных устройств и систем, сварщик; мастер слесарных работ.
Абитуриенты могут подать заявление на поступление в колледжи до 15 августа онлайн на городском портале mos.ru или в самом образовательном учреждении.
НОВОСТИ
- 13:00 07.08.2024
- Литва направила к границам с РФ и Белоруссией «зубы дракона» и противотанковые ежи
- 12:32 07.08.2024
- Пучдемон объявил, что возвращается в Испанию, несмотря на риск ареста
- 12:20 07.08.2024
- Первая группа эвакуированных жителей Курской области размещена в Орловской области
- 12:05 07.08.2024
- Более 30 добровольческих отрядов выполняют задачи на СВО — Минобороны РФ
- 12:00 07.08.2024
- Скопление газа в доме Нижнего Тагила произошло из-за ненадлежащего обслуживания газовиками - следствие
- 11:32 07.08.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — июль предварительно составил 1,36 трлн руб. — Минфин
- 11:20 07.08.2024
- Транзит российского газа через Украину в первом полугодии вырос на 10,5%, до 8 млрд куб. м
- 11:05 07.08.2024
- Более 50% жителей ФРГ выступают за проведение досрочных выборов — опрос
- 11:00 07.08.2024
- Беспилотник влетел в окно дома в Шебекине, произошел пожар
- 10:50 07.08.2024
- Сервис Сбера предупредит владельцев недвижимости о возможном съезде арендатора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать