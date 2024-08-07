Заммэра Ракова: Более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи

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В колледжи Москвы абитуриенты подали более 125 тыс. заявлений на поступление. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эта цифра свидетельствует о том, что интерес выпускников к среднему профессиональному образованию в мегаполисе растет.

«В этом году мы увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников на 10 тыс. на самых популярных направлениях, и в 1,5 раза больше выпускников 9 классов смогут бесплатно получить востребованную профессию, - отметила Ракова. - Московские колледжи сегодня – это современные мастерские и учебные пространства, дающие ребятам практические знания и навыки. Сотрудничая с ведущими работодателями города, мы совершенствуем программы обучения и обновляем материально-техническую базу».

Как отмечает заммэра Москвы, ведущие компании РФ проявляют интерес к выпускникам столичных колледжей. В частности, примерно 1200 студентов в нынешнем году поступят на целевое обучение от корпорации «Ростех», предусматривающее оплачиваемые практики, повышенную стипендию для отличников и гарантированное трудоустройство.

Приемная кампания близится к завершению, однако до 15 августа еще есть время для выбора колледжа и перспективной специальности, которая будет востребована работодателями города.

По данным Раковой, среди абитуриентов нынешнего года спросом пользуются такие направления, как технология машиностроения, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, мехатроника и робототехника, монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер отделочных строительных и декоративных работ, разработка электронных устройств и систем, сварщик; мастер слесарных работ.

Абитуриенты могут подать заявление на поступление в колледжи до 15 августа онлайн на городском портале mos.ru или в самом образовательном учреждении.