Потери ВСУ у курской госграницы составили до 260 военных и 50 единиц бронетехники

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курской госграницы за сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе танков и зенитных ракетных комплексов. Операция по уничтожению формирований ВСУ в районе госграницы Курской области продолжается, сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т. ч. 7 танков, 8 бронетранспортеров, 3 боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т. ч. 12 „Козак“, 2 „Страйкер“, инженерная машина разграждения и 6 автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“, установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сообщили там.