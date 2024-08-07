Глава Минобороны Швеции назвал маловероятным вооруженное нападение на страну

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеции не стоит ожидать вооруженного нападения на страну в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Мы уверены, что вооруженное нападение на Швецию маловероятно», — сказал он. Несмотря на это, добавил министр, «необходимо внимательнее присмотреться к тому, как дальше могут развиваться события, и подготовиться к ним».