Текстиль и питание: как московский бизнес помогает бойцам СВО и их близким
13:53 07.08.2024
Московские предприниматели оказывают поддержку участникам специальной военной операции, их семьям и жителям новых регионов России. Представители социально ответственного бизнеса получают торговые места на площадках городских фестивалей. На столичном портале mos.ru собрали истории предпринимателей, которые помогают бойцам СВО и из близким.
В частности, бизнесмен Евгений Чувашов, выпускающий текстильную продукцию из натуральных тканей, передал в госпитали более 800 комплектов постельного белья. А владелица кафе Татьяна Железнякова шлет в зону боевых действий наборы первой медицинской помощи и лекарства.
Кроме того, предприниматели тесно сотрудничают с благотворительными фондами, отправляя финансы средства на нужды участников СВО, как например, руководство одного из городских кафетериев или Юлия Черных, которая производит свечи ручной работы и направляет на благотворительность деньги от их продажи.
Предприниматель Елена Саксина запустила акцию «Снегири», в рамках которой все средства от продажи войлочных птиц ручной работы были потрачены на закупку снаряжения, в том числе пончо защищающие военнослужащих от обнаружения тепловизорами. Также Саксина начала валять собачью шерсть, изготавливая пояса для бойцов.
А столичная компания, продающая свежие пироги, поддерживает детей, которые приезжают в Москву из новых регионов.
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