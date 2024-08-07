0
0
131
НОВОСТИ

ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ

15:12 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:34 07.08.2024
Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области — Собянин
0
73
15:32 07.08.2024
Выдача ипотеки в РФ за семь месяцев снизилась на 13% — Хуснуллин
0
81
15:00 07.08.2024
ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от участия во всех турнирах
0
140
14:32 07.08.2024
В Бразилии с начала года от денге умерло почти в 5 раз больше людей, чем за прошлый год
0
195
14:12 07.08.2024
Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям
0
234
14:00 07.08.2024
США угрожают Турции санкциями за поставки технологий в РФ - FT
0
246
13:53 07.08.2024
Текстиль и питание: как московский бизнес помогает бойцам СВО и их близким
0
203
13:32 07.08.2024
Глава Минобороны Швеции назвал маловероятным вооруженное нападение на страну
0
221
13:25 07.08.2024
Аналитики ждут роста чистой прибыли Сбера за второй квартал
0
230
13:20 07.08.2024
Потери ВСУ у курской госграницы составили до 260 военных и 50 единиц бронетехники
0
247

Возврат к списку