ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в сообщении.