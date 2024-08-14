Президент Мексики отказался принять в Мехико лидера Аргентины
09:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался принять президента Аргентины Хавьера Милея, который будет находиться в Мехико для встречи с предпринимателями и участия в Конференции консервативных политических действий.
«Нет, потому что я не согласен с его образом мышления и его образом жизни», — заявил на ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли он принять Милея. «Однако он (Милей — прим. ТАСС) свободен [в своих действиях]. И правительство Мексики — это одно, а народ Мексики — это другое. Наш народ всегда был очень гостеприимным», — добавил президент.
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