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На Киев будут оказывать давление, призывая к миру, даже если Трамп проиграет выборы — FT

10:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад будет оказывать давление на Киев, призывая завершить конфликт, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, Киев знает, что на него будут оказывать все увеличивающееся давление для того, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта. И это произойдет вне зависимости от того, выиграет ли Трамп выборы, подчеркивает издание.

Экс-президент США не раз заявлял, что способен добиться мира на Украине за одну ночь, однако не уточнял, как именно. Но несколько его бывших чиновников и советников предположили, что это может включать неофициальную уступку территории в обмен на значимые западные гарантии безопасности для Киева, пишет FT.

Украина и ряд ее европейских союзников обеспокоены этим ходом событий, однако при нынешнем уровне западной военной поддержки и внутренней мобилизации ресурсов Украины у Киева нет жизнеспособного пути к победе, подчеркивает издание. У Европы нет желания активизировать свои усилия. Хотя европейцы «признают», что придется сделать больше для вооружения Украины, «нет предметного обсуждения вариантов», приводит FT слова высокопоставленного европейского чиновника.

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