Обстановка в Курской области под контролем, силы РФ завершают блокирование ВСУ — Алаудинов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, сейчас завершается блокирование тех сил ВСУ, которые зашли на территорию России. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что уничтожением противника силы РФ занимаются с первого момента. «На данный момент противник действительно несет очень большие потери и в технике, и в живой силе», — добавил командир «Ахмата».