09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако попытался отменить свое решение после того, как ЦРУ узнало о нем. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, впервые высокопоставленные украинские чиновники заговорили о возможности подрыва газопроводов в мае 2022 года. Согласно первоначальному плану, операция подразумевала использование небольшой яхты и нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Ее присутствие должно было создать иллюзию простого дружеского круиза. Финансировать подрыв должны были в том числе украинские бизнесмены. Все договоренности заключались в устной форме, чтобы не оставить улик в виде документов.

Зеленский этот план одобрил, однако о нем узнали в Центральном разведывательном управлении США. По требованию ЦРУ украинский лидер объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный не только проигнорировал его требование, но и изменил первоначальный план. В частности, Залужный привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit сообщила, что Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». В последнее время, писала газета, он проживал в Польше. Согласно имеющимся данным, сейчас он скрылся. Германская прокуратура, как указывало издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках», среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования. Судно могло использоваться для доставки взрывчатки к трубопроводам.