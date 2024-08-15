Израиль исчерпал свой военный потенциал в борьбе против ХАМАС — NYT
09:05 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что израильские военные достигли предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, дальнейшее урегулирование кризиса возможно лишь при помощи дипломатических методов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось сделать гораздо больше, чем предполагали в Вашингтоне — теперь израильские военные могут «свободно перемещаться по Газе», половина лидеров ХАМАС была ликвидирована, поставки из Египта в Газу были взяты Израилем под контроль. Но добиться возвращения заложников невозможно военными методами, убеждены представители администрации США.
Высокопоставленные американские чиновники признают, что, хотя Израиль серьезно ослабил радикальное палестинское движение ХАМАС, полностью уничтожить его израильские военные не смогут. Дальнейшие бомбардировки будут лишь усугублять положение мирных жителей сектора, но не помогут вернуть израильских заложников домой, заключает издание.
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