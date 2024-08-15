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Контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах будет усилен

12:00 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России установило меры ответственности для недобросовестных учредителей управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«В случае лишения управляющей компании лицензии, учредитель, доля которого в уставном капитале компании превышала 50%, будет вноситься в реестр дисквалифицированных лиц. Ранее туда вносился только генеральный директор этой УК», — отмечается в сообщении.

В кабмине пояснили, что дисквалифицированный учредитель не сможет инициировать создание новой управляющей компании как минимум в течение 3 лет, пока не будет исключен из реестра.

Также дисквалифицированный генеральный директор УК не сможет становиться учредителем управляющей компании с долей в уставном капитале более 50%. Как уточнили в правительстве, это «также поможет предотвратить возможные недобросовестные действия с его стороны».

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