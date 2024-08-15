Подоляк признал, что Киев обсуждал с Западом планы нападения на Курскую область

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал в интервью британской газете The Independent, что украинские власти обсуждали планирующееся нападение на Курскую область с западными партнерами.

По его словам, «были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне».

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не принимал участия в планировании и подготовке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.