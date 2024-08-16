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За ночь перехвачено и уничтожено пять БПЛА над Черным морем

09:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

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