Один из летчиков Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одного летчика военного самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, спасти не удалось. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — написал Кобзев.