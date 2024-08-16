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Один из летчиков Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб

09:05 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одного летчика военного самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, спасти не удалось. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — написал Кобзев.

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