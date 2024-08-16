Один из летчиков Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб
09:05 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одного летчика военного самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, спасти не удалось. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», — написал Кобзев.
НОВОСТИ
- 09:32 16.08.2024
- Уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
- 09:20 16.08.2024
- Запад хочет лишить Россию выхода в Балтийское море — Патрушев
- 09:00 16.08.2024
- За ночь перехвачено и уничтожено пять БПЛА над Черным морем
- 22:30 15.08.2024
- В Пентагоне заявили, что все еще пытаются узнать о целях атаки Украины на Курскую область
- 20:35 15.08.2024
- Кандидаты в президенты США Трамп и Харрис договорились о втором раунде теледебатов
- 19:45 15.08.2024
- Секретная служба США прикроет Трампа во время выступлений бронированными стеклами
- 19:16 15.08.2024
- Суд в Москве арестовал гражданина США, обвиняемого в нападении на полицейского
- 18:40 15.08.2024
- Глава Гагаузии и кандидат в президенты Молдавии прибыли в Москву
- 18:38 15.08.2024
- Ученые при поддержке «Роснефти» продолжают исследовать континентальный шельф в Северном Ледовитом океане
- 17:40 15.08.2024
- Установка HIMARS, обстреливавшая Курскую область, уничтожена в Сумской области — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать