Запад хочет лишить Россию выхода в Балтийское море — Патрушев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны стремятся лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во „внутреннее море“ альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — указал он в интервью «Известиям».

По словам Патрушева, «западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где натовцы готовятся нарастить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтрё». «Для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют или пытаются подвергнуть ревизии и иные международные договоренности», — подчеркнул помощник главы государства.