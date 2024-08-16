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Лидер Эквадора обвинил вице-президента в предательстве

10:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обвинил вице-президента Веронику Абад в предательстве и попытке помешать ему участвовать в следующих выборах из-за заявления, в котором она обвинила его в «политическом насилии».

«Она хочет отстранить президента республики от власти, чтобы самой занять этот пост. Если оставались какие-то сомнения насчет ее намерений, то сегодня маска наконец-то спала. И не только это — стоящие за этой жалобой люди хотят, чтобы я не участвовал в избирательной кампании», — говорится в заявлении, которое Нобоа опубликовал на своей странице в соцсети X.

По мнению Нобоа, Абад представляет собой «старый Эквадор», реформировать который они обещали перед выборами. «Мы будем бороться против этого предательства волеизъявления народа, и будьте уверены, мы встретимся на выборах», — написал глава государства. Очередные выборы президента пройдут в Эквадоре в 2025 году.

Ранее Абад подала на Нобоа жалобу в суд по избирательным спорам, в котором обвинила главу государства в «политическом насилии на основании гендера». По ее мнению, президент «ограничил ее участие как женщины в принятии решений, касающихся государственной политики», и «пытается полностью убрать ее из общественной жизни страны». В своей жалобе Абад просит суд отстранить Нобоа от должности.

Абад и Нобоа баллотировались вместе, однако после выборов у них возникли разногласия. После инаугурации, прошедшей 23 ноября прошлого года, глава государства поручил своему заместителю отправиться на Ближний Восток для помощи в урегулировании палестино-израильского конфликта. Вице-президент приняла назначение, упрекнув Нобоа в том, что он специально пытается выпроводить ее из страны.

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