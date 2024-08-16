Ким Чен Ын в телеграмме Путину заявил, что РФ победит в «священной войне за мир»
10:05 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын уверен в том, что Россия победит в «священной войне за мир и справедливость». Об этом он заявил в телеграмме российскому лидеру Владимиру Путину по случаю 79-летия освобождения Кореи.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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