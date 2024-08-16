Секретная служба США перевела часть сотрудников охраны Байдена в штаб Трампа — NYT
10:20 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретная служба США направила часть сотрудников команды охраны действующего президента Джо Байдена для обеспечения безопасности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их данным, «после покушения в минувшем месяце на Трампа служба перевела ряд сотрудников в его предвыборный штаб в качестве одной из мер по обеспечению безопасности» кандидата.
Секретная служба станет также использовать пуленепробиваемое стекло рядом с трибуной Трампа во время его выступлений на митингах на открытом пространстве. Ранее такая мера использовалась только для действующих президентов.
НОВОСТИ
- 11:20 16.08.2024
- В Польше признали, что все меньше украинцев готовы воевать в рядах ВСУ
- 11:05 16.08.2024
- Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно — Минцифры
- 11:00 16.08.2024
- Дифференцированные тарифы на электроэнергию ввели 72 региона России
- 10:32 16.08.2024
- Индия в июле импортировала нефть из России на сумму $2,8 млрд
- 10:05 16.08.2024
- Ким Чен Ын в телеграмме Путину заявил, что РФ победит в «священной войне за мир»
- 10:00 16.08.2024
- Лидер Эквадора обвинил вице-президента в предательстве
- 09:32 16.08.2024
- Уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма
- 09:20 16.08.2024
- Запад хочет лишить Россию выхода в Балтийское море — Патрушев
- 09:05 16.08.2024
- Один из летчиков Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб
- 09:00 16.08.2024
- За ночь перехвачено и уничтожено пять БПЛА над Черным морем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать