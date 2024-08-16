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НОВОСТИ

Секретная служба США перевела часть сотрудников охраны Байдена в штаб Трампа — NYT

10:20 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США направила часть сотрудников команды охраны действующего президента Джо Байдена для обеспечения безопасности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, «после покушения в минувшем месяце на Трампа служба перевела ряд сотрудников в его предвыборный штаб в качестве одной из мер по обеспечению безопасности» кандидата.

Секретная служба станет также использовать пуленепробиваемое стекло рядом с трибуной Трампа во время его выступлений на митингах на открытом пространстве. Ранее такая мера использовалась только для действующих президентов.

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