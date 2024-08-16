Индия в июле импортировала нефть из России на сумму $2,8 млрд

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия закупила в России в июле нефть на сумму $2,8 млрд и стала вторым крупнейшим в мире импортером российского углеводородного сырья после Китая. Об этом сообщает индийский исследовательский центр CREA.

Доля Китая в импорте российской нефти в прошлом месяце составила 47%, Индии — 37%. На ежегодный импорт из России сейчас приходится 40% от общих закупок Индии нефти за рубежом после того, как из-за санкций Запада российская нефть стала продаваться со скидками, отмечается в докладе CREA. В июле цена на российскую нефть бренда Urals понизилась на 9% в месячном исчислении, до $16,76 за баррель, по сравнению с сырой нефтью марки Brent.

Согласно данным Министерства торговли Индии, в июле южноазиатская республика импортировала 19,4 млн тонн нефти на сумму в $11,4 млрд.

Товарооборот России и Индии в 2023 году достиг $65 млрд. РФ удерживает позиции четвертого ведущего торгового партнера Индии. Дисбаланс в торговле в пользу России составил более $55 млрд. Основную статью экспорта РФ в Индию составляют энергоносители. В 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов вырос в два раза, до $45 млрд и $4,5 млрд соответственно.