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НОВОСТИ

Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно — Минцифры

11:05 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобильная связь и интернет стали доступны в 9 районах Белгородской области бесплатно в связи с введением режима ЧС федерального характера. Об этом сообщает Министерство цифрового развития РФ.

«С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», — рассказали в Минцифры.

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