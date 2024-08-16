Мобильная связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно — Минцифры

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобильная связь и интернет стали доступны в 9 районах Белгородской области бесплатно в связи с введением режима ЧС федерального характера. Об этом сообщает Министерство цифрового развития РФ.

«С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», — рассказали в Минцифры.