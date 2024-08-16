Саудовская Аравия намерена сократить расходы на нефтяной сектор на $40 млрд — Bloomberg

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Саудовской Аравии намерены сократить расходы на нефтяной сектор экономики на $40 млрд к 2028 году, сфокусировавшись на развитии возобновляемой энергетики и добыче полезных ископаемых. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской банковской группы Goldman Sachs Group.

По ее информации, Эр-Рияд планирует к 2030 году перенаправить около 73% инвестиций в секторы экономики, не связанные с добычей нефти. В результате этого лишь четверть оставшихся средств, выделенных властями на развитие стратегических отраслей до конца текущего десятилетия, будет вложено в нефтяную промышленность. Таким образом королевство намерено диверсифицировать свою экономику, отдавая приоритет развитию металлургии, транспортной отрасли и логистики, а также цифровизации. При этом, по словам аналитика Goldman Sachs Файсала аль-Азме, природный газ «продолжит служить ключевым фактором в планах страны по сокращению выбросов углекислого газа и в ее экономическом развитии».

В марте Министерство экономики и планирования Саудовской Аравии сообщило, что размер ненефтяного сектора экономики страны достиг 50% в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю королевства. По данным ведомства, в реальном выражении вклад ненефтяного сектора составил 1,7 трлн саудовских риалов (около $453,3 млрд).

Ранее Главное управление статистики Саудовской Аравии сообщило, что ВВП королевства, экономика которого зависит от экспорта нефти, по итогам 2023 года уменьшился на 0,9%, тогда как годом ранее рост этого показателя составил 8,7%. В третьем квартале прошлого года ВВП уменьшился на 4,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, в четвертом квартале — на 3,7%. Падение ВВП в течение двух последних кварталов главным образом обусловлено решением о добровольном сокращении добычи нефти.