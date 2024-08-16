На Украине утверждают, что с августа 2023 года экспортировали по морю 64,4 млн тонн грузов
12:05 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морской экспорт Украины с августа 2023 года составил 64,4 млн тонн различных грузов, утверждает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры страны.
На странице ведомства в соцсети X указано, что 43,5 млн тонн из этих грузов составила аграрная продукция. Утверждается также, что грузы доставлены в 46 стран мира.
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