В армянских учебниках будет изменена часть о якобы «аннексии» Россией Восточной Армении

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авторы учебника по истории Армении для 8 класса решили отредактировать часть о том, что в 1828 году Российская Империя якобы «аннексировала» Восточную Армению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Что касается данной формулировки в учебнике, то авторами было внесено предложение на редактирование, и, соответственно, в ближайшее время будет внесено изменение», — сообщили в ведомстве.