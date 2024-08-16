В армянских учебниках будет изменена часть о якобы «аннексии» Россией Восточной Армении
12:20 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авторы учебника по истории Армении для 8 класса решили отредактировать часть о том, что в 1828 году Российская Империя якобы «аннексировала» Восточную Армению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.
«Что касается данной формулировки в учебнике, то авторами было внесено предложение на редактирование, и, соответственно, в ближайшее время будет внесено изменение», — сообщили в ведомстве.
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