ЕС молчит по поводу атаки ВСУ на Курскую область из-за опасений насчет ее исхода — Le Monde

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы стран Евросоюза хранят молчание по поводу нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, поскольку заняли выжидательную позицию и опасаются негативных последствий для Киева. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По его словам, молчание лидеров ЕС можно объяснить «любопытством, помноженным на опасение и выжидание», касательно последствий украинской атаки.

«Очевидно, никто не будет проявлять публичную радость по поводу того, что Украина вторглась в Россию», — сказал собеседник издания.