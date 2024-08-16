Пять безэкипажных катеров ВМС Украины у Крыма были уничтожены ударами Ми-8 и Ка-29

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины у берегов Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения катеров.

«Вертолетами Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.