0
0
176
НОВОСТИ

Демографический кризис на Украине помешает восстановлению страны — ООН

13:20 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографический кризис на Украине станет большой проблемой на пути восстановления страны после конфликта, требуя действий и финансирования со стороны властей. С таким утверждением выступил представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Массимо Диана.

«Еще до [начала конфликта] Украина столкнулась с демографическим кризисом из-за низкого уровня рождаемости», — сказал он в комментарии журналу Newsweek. По его словам, к настоящему моменту этот показатель упал до менее одного ребенка на женщину, и это станет «препятствием для восстановления Украины в будущем».

«Как правило, мы думаем в первую очередь о восстановлении в материальном смысле. Но кто будет восстанавливать и для кого?», — добавил Диана. Представитель ЮНФПА назвал демографический кризис на Украине «очень серьезной проблемой» и указал на необходимость проведения целенаправленной политики и выделения финансов со стороны властей для борьбы с ней.

В свою очередь глава отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Патрик Герланд сообщил, что демографическую ситуацию также усугубляет миграция населения Украины. «Миллионы людей переместились внутри страны, еще миллионы покинули ее. Многие из тех, кто уехал, — это женщины репродуктивного возраста», — пояснил он.

По информации журнала, население Украины с 2021 года сократилось с 43,5 млн до 37,9 млн человек. При этом на одного новорожденного сейчас приходится три смерти.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 16.08.2024
За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военных
0
36
14:12 16.08.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР
0
88
14:00 16.08.2024
Польские военные считают, что их армия не готова к столкновению с РФ
0
113
13:32 16.08.2024
Министр обороны Белоруссии заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Киева
0
160
13:05 16.08.2024
Пять безэкипажных катеров ВМС Украины у Крыма были уничтожены ударами Ми-8 и Ка-29
0
194
13:00 16.08.2024
Экологическая экспедиция «Роснефти» по изучению популяции белого медведя стартовала на Таймыре
0
181
13:00 16.08.2024
ЕС молчит по поводу атаки ВСУ на Курскую область из-за опасений насчет ее исхода — Le Monde
0
197
12:32 16.08.2024
Экс-глава Каталонии Пучдемон рассказал, как ему удалось второй раз сбежать из Испании
0
229
12:20 16.08.2024
В армянских учебниках будет изменена часть о якобы «аннексии» Россией Восточной Армении
0
252
12:05 16.08.2024
На Украине утверждают, что с августа 2023 года экспортировали по морю 64,4 млн тонн грузов
0
239

Возврат к списку