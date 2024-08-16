Демографический кризис на Украине помешает восстановлению страны — ООН

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографический кризис на Украине станет большой проблемой на пути восстановления страны после конфликта, требуя действий и финансирования со стороны властей. С таким утверждением выступил представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Массимо Диана.

«Еще до [начала конфликта] Украина столкнулась с демографическим кризисом из-за низкого уровня рождаемости», — сказал он в комментарии журналу Newsweek. По его словам, к настоящему моменту этот показатель упал до менее одного ребенка на женщину, и это станет «препятствием для восстановления Украины в будущем».

«Как правило, мы думаем в первую очередь о восстановлении в материальном смысле. Но кто будет восстанавливать и для кого?», — добавил Диана. Представитель ЮНФПА назвал демографический кризис на Украине «очень серьезной проблемой» и указал на необходимость проведения целенаправленной политики и выделения финансов со стороны властей для борьбы с ней.

В свою очередь глава отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Патрик Герланд сообщил, что демографическую ситуацию также усугубляет миграция населения Украины. «Миллионы людей переместились внутри страны, еще миллионы покинули ее. Многие из тех, кто уехал, — это женщины репродуктивного возраста», — пояснил он.

По информации журнала, население Украины с 2021 года сократилось с 43,5 млн до 37,9 млн человек. При этом на одного новорожденного сейчас приходится три смерти.