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НОВОСТИ

Министр обороны Белоруссии заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Киева

13:32 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева на белорусско-украинской границе остается высокой. Об этом на совещании по вопросам военной безопасности у президента страны Александра Лукашенко заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — приводит его слова агентство БелТА.

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