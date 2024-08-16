Министр обороны Белоруссии заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Киева
13:32 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева на белорусско-украинской границе остается высокой. Об этом на совещании по вопросам военной безопасности у президента страны Александра Лукашенко заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — приводит его слова агентство БелТА.
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