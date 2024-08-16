ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка российских войск «Центр» за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике. Также за неделю освобождены Лисичное и Ивановка, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.