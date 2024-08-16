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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР

14:12 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка российских войск «Центр» за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике. Также за неделю освобождены Лисичное и Ивановка, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

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