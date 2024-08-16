Участникам нападения на «Крокус» добавили два новых обвинения
15:12 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверым исполнителям теракта в «Крокус сити холле» добавили два новых пункта обвинения — в прохождении обучения терроризму и в участии в террористической организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Басманного суда, где фигурантам дела продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.
«Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухамадсобир Файзов, обвиняемые по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ», — зачитала материалы дела судья Евгения Николаева.
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