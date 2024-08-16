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НОВОСТИ

ЕС готовит санкции против членов правительства Израиля — Боррель

15:32 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС рассмотрит санкции против членов правительства Израиля после нападений израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан, написал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X.

«Мы осуждаем нападения поселенцев в деревне Джит, направленные на устрашение палестинских гражданских лиц, — написал Боррель. — Я подтверждаю свое намерение внести предложение о санкциях против тех, кто обеспечивает действия агрессивных поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля».

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