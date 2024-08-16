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НОВОСТИ

Израиль надеется на поддержку Британии и Франции в случае удара Ирана

16:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава израильского МИД Исраэль Кац принял в Иерусалиме коллег из Великобритании и Франции Дэвида Лэмми и Стефана Сежурне, прибывших с визитом в Израиль. Одной из главных тем встречи стала угроза удара Ирана по еврейскому государству, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Кац дал понять министрам иностранных дел Франции и Великобритании, что Израиль ожидает, что Франция и Великобритания публично разъяснят Ирану запрет нападать на Израиль и что в случае нападения Ирана коалиция под руководством США присоединится к Израилю не только в обороне, но и в ответном ударе на важные объекты в Иране», — заявили по итогам встречи в МИД.

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