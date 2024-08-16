Израиль надеется на поддержку Британии и Франции в случае удара Ирана
16:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава израильского МИД Исраэль Кац принял в Иерусалиме коллег из Великобритании и Франции Дэвида Лэмми и Стефана Сежурне, прибывших с визитом в Израиль. Одной из главных тем встречи стала угроза удара Ирана по еврейскому государству, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Министр иностранных дел Кац дал понять министрам иностранных дел Франции и Великобритании, что Израиль ожидает, что Франция и Великобритания публично разъяснят Ирану запрет нападать на Израиль и что в случае нападения Ирана коалиция под руководством США присоединится к Израилю не только в обороне, но и в ответном ударе на важные объекты в Иране», — заявили по итогам встречи в МИД.
НОВОСТИ
- 15:32 16.08.2024
- ЕС готовит санкции против членов правительства Израиля — Боррель
- 15:15 16.08.2024
- В Сбере рассказали о повестке предстоящей конференции по искусственному интеллекту AI Journey
- 15:12 16.08.2024
- Участникам нападения на «Крокус» добавили два новых обвинения
- 15:00 16.08.2024
- Молдавия переживает тяжелейший период за 30 лет независимости — глава Гагаузии
- 14:32 16.08.2024
- За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военных
- 14:12 16.08.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР
- 14:00 16.08.2024
- Польские военные считают, что их армия не готова к столкновению с РФ
- 13:32 16.08.2024
- Министр обороны Белоруссии заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Киева
- 13:20 16.08.2024
- Демографический кризис на Украине помешает восстановлению страны — ООН
- 13:05 16.08.2024
- Пять безэкипажных катеров ВМС Украины у Крыма были уничтожены ударами Ми-8 и Ка-29
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать