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Хорватия вынуждена ввести обязательную службу в армии с 1 января — министр обороны

16:12 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хорватия вынуждена ввести в стране обязательную военную службу с 1 января 2025 года, что обусловлено глобальной ситуацией в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Иван Анушич.

«Военная служба будет длиться два месяца, [призыв] начнется с 1 января 2025 года, и мы просто продолжим делать все, о чем ранее сообщали общественности», — приводит слова Анушича агентство Танюг. Глава военного ведомства подчеркнул, что на всех уровнях от солдат до офицерского состава были улучшены материальные условия за счет повышения зарплат и других положенных государством выплат.

«Я думаю, что у нас будет гораздо более лучший, сильный и качественный имидж вооруженных сил, чем раньше. Мы поговорили с министром финансов и пришли к выводу, что в модернизации и оснащении вооруженных сил нет места для экономии. Это позиция правительства <…>, так как обстоятельства, в которых мы находимся с точки зрения безопасности, не позволяют экономить», — заключил Анушич.

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