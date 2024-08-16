0
0
27
НОВОСТИ

"Роснефть" и власти Красноярского края представили маршрут для автотуристов

16:55 16.08.2024

роснефть1.jpg

Фото с сайта www.rosneft.ru
«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края совместно развивают автотуризм в регионе. На автозаправочном комплексе компании в Красноярске представлен автомобильный маршрут из Красноярска в Енисейск - старейший город Красноярского края, в этом году отмечающий 405-летие.

Маршрут «Енисейск – город-музей» протяженностью 338 км можно будет проехать за четыре дня. По пути туристам предлагают посетить такие исторические места, как поселок Большая Мурта, связанный со святителем Лукой - епископом Русской православной церкви и хирургом. Еще одна точка маршрута - село Казачинское – одно из старейших поселений Енисейской губернии, которому более 300 лет. Тут туристы смогут посетить Свято-Троицкий храм, святой источник Петра и Павла и увидеть самый труднопроходимый участок Енисея - Казачинские пороги. В конечной точке маршрута, Енисейске, находятся более 100 памятников архитектуры. Город включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

роснефть 2.jpg

Фото с сайта www.rosneft.ru
Красноярский край - стратегически важный регион для «Роснефти». Здесь компания реализует несколько масштабных проектов.

Маршрут, разработанный совместно с властями Красноярского края, проложен с учетом расположения в регионе автозаправочных комплексов (АЗК) компании. В Красноярском крае расположены 18 АЗС «Роснефти», 10 из них работают в обновленном формате. На АЗК туристы могут заправить автомобиль качественным топливом, поесть и комфортно отдохнуть в кафе, купить необходимые для путешествия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 16.08.2024
ВС РФ минируют пути резервов ВСУ к курскому приграничью
0
97
17:00 16.08.2024
В Петербурге усиливают защиту города и акватории Финского залива от БПЛА — Беглов
0
102
16:32 16.08.2024
Европейские страны НАТО наращивают присутствие в Тихом океане — Bloomberg
0
160
16:12 16.08.2024
Хорватия вынуждена ввести обязательную службу в армии с 1 января — министр обороны
0
196
16:00 16.08.2024
Израиль надеется на поддержку Британии и Франции в случае удара Ирана
0
200
15:32 16.08.2024
ЕС готовит санкции против членов правительства Израиля — Боррель
0
218
15:15 16.08.2024
В Сбере рассказали о повестке предстоящей конференции по искусственному интеллекту AI Journey
0
212
15:12 16.08.2024
Участникам нападения на «Крокус» добавили два новых обвинения
0
221
15:00 16.08.2024
Молдавия переживает тяжелейший период за 30 лет независимости — глава Гагаузии
0
276
14:32 16.08.2024
За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военных
0
303

Возврат к списку