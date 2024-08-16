"Роснефть" и власти Красноярского края представили маршрут для автотуристов

16:55

Фото с сайта www.rosneft.ru

«Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края совместно развивают автотуризм в регионе. На автозаправочном комплексе компании в Красноярске представлен автомобильный маршрут из Красноярска в Енисейск - старейший город Красноярского края, в этом году отмечающий 405-летие.

Маршрут «Енисейск – город-музей» протяженностью 338 км можно будет проехать за четыре дня. По пути туристам предлагают посетить такие исторические места, как поселок Большая Мурта, связанный со святителем Лукой - епископом Русской православной церкви и хирургом. Еще одна точка маршрута - село Казачинское – одно из старейших поселений Енисейской губернии, которому более 300 лет. Тут туристы смогут посетить Свято-Троицкий храм, святой источник Петра и Павла и увидеть самый труднопроходимый участок Енисея - Казачинские пороги. В конечной точке маршрута, Енисейске, находятся более 100 памятников архитектуры. Город включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото с сайта www.rosneft.ru

Красноярский край - стратегически важный регион для «Роснефти». Здесь компания реализует несколько масштабных проектов.

Маршрут, разработанный совместно с властями Красноярского края, проложен с учетом расположения в регионе автозаправочных комплексов (АЗК) компании. В Красноярском крае расположены 18 АЗС «Роснефти», 10 из них работают в обновленном формате. На АЗК туристы могут заправить автомобиль качественным топливом, поесть и комфортно отдохнуть в кафе, купить необходимые для путешествия