"Роснефть" и власти Красноярского края представили маршрут для автотуристов
16:55 16.08.2024
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Маршрут «Енисейск – город-музей» протяженностью 338 км можно будет проехать за четыре дня. По пути туристам предлагают посетить такие исторические места, как поселок Большая Мурта, связанный со святителем Лукой - епископом Русской православной церкви и хирургом. Еще одна точка маршрута - село Казачинское – одно из старейших поселений Енисейской губернии, которому более 300 лет. Тут туристы смогут посетить Свято-Троицкий храм, святой источник Петра и Павла и увидеть самый труднопроходимый участок Енисея - Казачинские пороги. В конечной точке маршрута, Енисейске, находятся более 100 памятников архитектуры. Город включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Фото с сайта www.rosneft.ru
Маршрут, разработанный совместно с властями Красноярского края, проложен с учетом расположения в регионе автозаправочных комплексов (АЗК) компании. В Красноярском крае расположены 18 АЗС «Роснефти», 10 из них работают в обновленном формате. На АЗК туристы могут заправить автомобиль качественным топливом, поесть и комфортно отдохнуть в кафе, купить необходимые для путешествия
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