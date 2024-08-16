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В Петербурге усиливают защиту города и акватории Финского залива от БПЛА — Беглов

17:00 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области усиливают защиту города и акватории Финского залива от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая на конференции регионального отделения политической партии «Единая Россия».

«Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз», — сказал Беглов.

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