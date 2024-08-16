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НОВОСТИ

ВС РФ минируют пути резервов ВСУ к курскому приграничью

17:12 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инженерные подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ дистанционно минируют пути резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к приграничным районам Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования „Земледелие“ провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», — сообщили там.

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