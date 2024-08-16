ВСУ ежедневно обстреливают ЗАЭС, ситуация с энергоснабжением Энергодара сложная — Балицкий
17:54 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают ежедневно обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). И хотя ситуация с электроснабжением в Энергодаре, который является городом-спутником ЗАЭС, сложная, властям удается оперативно восстанавливать разрушенное, написал глава региона в своем телеграм-канале.
Речь о ситуации на ЗАЭС и развитии топливно-энергетического комплекса Запорожской области шла на рабочей встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, уточнил губернатор.
«Обсудили также электроснабжение предприятий города Энергодара. Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в городе и ежедневно обстреливает ЗАЭС, ситуация с электроснабжением города атомщиков достаточно сложная. Продолжаем оперативно восстанавливать разрушения и обеспечивать безопасность станции», — заявил он.
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