Премьер Финляндии считает, что для открытия границы с РФ сейчас «нет условий»

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия для открытия пропускных пунктов на границе Финляндии и России еще не сложились, они не могут быть открыты из-за опасений наплыва мигрантов из третьих стран. Об этом в эфире телеканала MTV3 заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

«По словам представителей органов безопасности, ничего не изменилось, пограничные пункты не могут быть открыты. Но давайте смотреть вперед. Будем надеяться, что обстановка в сфере безопасности улучшится», — сказал Орпо.

Он отметил в очередной раз, что миграционный хаос, наблюдавшийся на финских КПП в декабре 2023 года, недопустим и должна быть уверенность, что подобного не повторится.

«Открытие границы отвечало бы интересам обеих [стран], но сейчас для этого нет условий», — считает Орпо.