В западную часть Тихого океана НАТО решила направить боевые корабли стран альянса - СМИ

20:05 Источник: Интерфакс

Страны НАТО приняли решение усилить присутствие в западной части Тихого океана, направив туда дополнительные военные корабли, для противодействия Китаю, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"НАТО наращивает военно-морское присутствие в Тихом океане для противостояния Китаю", - информирует агентство. В частности, Италия направила в Тихий океан авианосец Cavour, который уже участвовал в совместных учениях с американским авианосцем Abraham Lincoln вблизи острова Гуам.

Кроме того, в следующем году в Тихий океан, как ожидается, прибудет британская ударная авианосная группа во главе с авианосцем Prince of Wales. Франция объявила об отправке в регион атомного авианосца Charles de Gaulle. По данным агентства, Германия и Нидерланды также планируют направить в Тихий океан военные корабли.