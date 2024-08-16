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В российских отелях могут появиться невозвратные тарифы

22:01 16.08.2024 Источник: Интерфакс

Российские отели получат право предлагать туристам невозвратные тарифы, соответствующие изменения в правилах предоставления гостиничных услуг подготовлены Минэкономразвития.

Как следует из размещенного на портале официальной информации проекта постановления правительства, туристы при бронировании номера в отеле смогут выбрать возвратный или невозвратный тариф.

"Возвратное бронирование - вид бронирования, предусматривающий в случае отказа от бронирования полный возврат внесенных при бронировании денежных средств. При возвратном бронировании исполнитель ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда, после чего он вправе отказаться от договора и аннулировать бронирование", - говорится в документе.

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