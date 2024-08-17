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Силы ПВО за ночь уничтожили один беспилотник над Белгородской областью

08:30 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен БПЛА самолетного типа над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

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