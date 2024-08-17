Су-34 нанес удар по скоплению пехоты ВСУ в приграничье Курской области
08:40 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ поразил скопление личного состава и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Получив от разведки подтверждение уничтожения целей, экипаж благополучно вернулись на аэродром вылета.
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