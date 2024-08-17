Буркина-Фасо рассчитывает на помощь РФ по ряду вопросов безопасности — министр обороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буркина-Фасо рассчитывает на помощь России по ряду направлений в сфере безопасности, стороны хорошо понимают друг друга. Об этом заявил ТАСС министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

При этом он подчеркнул, что африканцы сами должны обеспечивать свою безопасность. «Никто не может обеспечить безопасность лучше, чем мы сами, — сказал он. — Россия может помочь нам; мы рассчитываем на нее в некоторых областях. Но мы будем страдать, если русские солдаты придут умирать за нас, в то время как у нас есть руки, умы и склонности, чтобы сделать это. Нам может не хватать определенных знаний, нам может не хватать оборудования — да, пусть они (россияне — прим. ТАСС) помогут нам, пусть. Но мы не хотим, чтобы кто-то занял наше место».

По его словам, подходы России вписываются в эту логику. «Мы предпочитаем учиться нелегким путем и смотреть в лицо нашим реалиям и тому, что находится перед нами. Так что с нашими российскими друзьями мы хорошо понимаем друг друга по этому принципу», — заключил министр.