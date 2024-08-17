0
0
177
НОВОСТИ

Буркина-Фасо рассчитывает на помощь РФ по ряду вопросов безопасности — министр обороны

09:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буркина-Фасо рассчитывает на помощь России по ряду направлений в сфере безопасности, стороны хорошо понимают друг друга. Об этом заявил ТАСС министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

При этом он подчеркнул, что африканцы сами должны обеспечивать свою безопасность. «Никто не может обеспечить безопасность лучше, чем мы сами, — сказал он. — Россия может помочь нам; мы рассчитываем на нее в некоторых областях. Но мы будем страдать, если русские солдаты придут умирать за нас, в то время как у нас есть руки, умы и склонности, чтобы сделать это. Нам может не хватать определенных знаний, нам может не хватать оборудования — да, пусть они (россияне — прим. ТАСС) помогут нам, пусть. Но мы не хотим, чтобы кто-то занял наше место».

По его словам, подходы России вписываются в эту логику. «Мы предпочитаем учиться нелегким путем и смотреть в лицо нашим реалиям и тому, что находится перед нами. Так что с нашими российскими друзьями мы хорошо понимаем друг друга по этому принципу», — заключил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 17.08.2024
Турция и Ирак будут координировать борьбу с терроризмом из совместного центра — Sabah
0
83
09:30 17.08.2024
«Хезболлах» и Иран снизили боеготовность своих ракетных подразделений — NYT
0
139
08:50 17.08.2024
Роструд с 2025 года начнет формировать реестр работодателей с нелегальной занятостью
0
209
08:40 17.08.2024
Су-34 нанес удар по скоплению пехоты ВСУ в приграничье Курской области
0
242
08:30 17.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили один беспилотник над Белгородской областью
0
214
22:01 16.08.2024
В российских отелях могут появиться невозвратные тарифы
0
683
20:23 16.08.2024
Начинается отселение жителей пяти населенных пунктов Белгородской области – губернатор Гладков
0
828
20:05 16.08.2024
В западную часть Тихого океана НАТО решила направить боевые корабли стран альянса - СМИ
0
1019
19:00 16.08.2024
Премьер Финляндии считает, что для открытия границы с РФ сейчас «нет условий»
0
886
18:51 16.08.2024
Сбер завершил выплату рекордных дивидендов
0
902

Возврат к списку