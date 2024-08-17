«Хезболлах» и Иран снизили боеготовность своих ракетных подразделений — NYT

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран и формирования шиитского движения «Хезболлах» снизили уровень боеготовности ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении ведения огня в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, израильские разведслужбы сделали вывод, что «Хезболлах и Иран понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений». Отмечается, что в настоящее время Израиль полагает, что возможный удар Ирана может быть нанесен позднее. Вместе с тем, уточняет т издание, представители израильских властей указывают, что данные разведки постоянно меняются.