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НОВОСТИ

«Хезболлах» и Иран снизили боеготовность своих ракетных подразделений — NYT

09:30 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран и формирования шиитского движения «Хезболлах» снизили уровень боеготовности ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении ведения огня в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, израильские разведслужбы сделали вывод, что «Хезболлах и Иран понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений». Отмечается, что в настоящее время Израиль полагает, что возможный удар Ирана может быть нанесен позднее. Вместе с тем, уточняет т издание, представители израильских властей указывают, что данные разведки постоянно меняются.

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