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Данные о «Северных потоках» говорят о готовности Киева идти против союзников — эксперт

11:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые подробности подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» свидетельствуют о готовности Украины действовать против ее союзников. Такое мнение выразил ТАСС президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

«Этот инцидент бросает тень на имидж Украины как исключительно оборонительного субъекта и демонстрирует ее готовность действовать на международной арене во вред России даже в ущерб интересам своих партнеров», — подчеркнул Сачдев. По его мнению, «это показывает стремление Украины достигать своих целей, даже рискуя пренебречь советами США и ЦРУ, а Запад, похоже, не обратил внимания на этот рискованный шаг, сосредоточившись на [попытках одержать] победу над Россией».

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