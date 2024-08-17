Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС, по ней передвигается персонал. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале станции.

«В 07:00 [мск] дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал, но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», — говорится в сообщении.