Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС
12:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС, по ней передвигается персонал. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале станции.
«В 07:00 [мск] дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал, но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», — говорится в сообщении.
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