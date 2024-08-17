Молдавия утратит государственность без стратегического партнерства с РФ — Додон

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавии необходимы диалог и стратегическое партнерство с Россией, чтобы республика не исчезла с карты мира, став регионом соседней Румынии. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Единственный шанс для Молдовы остаться конкурентоспособной с экономической точки зрения — это диалог и стратегическое партнерство с Россией. Нам нужны дешевые ресурсы и рынок, и никто, кроме Российской Федерации, нам это не может дать. Либо в Молдове будет власть, которая это поймет, — и я считаю, что это будет в ближайший год после президентских и парламентских выборов, — либо Молдова будет просто исчезать и на каком-то этапе станет регионом соседней Румынии», — написал Додон в своем телеграм-канале.

Он считает нереальными обещания президента Майи Санду, что Молдавия к 2030 году станет членом ЕС, отмечая уменьшение числа сторонников евроинтеграции в стране с 68% до 54% за годы ее правления. «Люди видят проводимые в Кишиневе ЛГБТ-марши, слышат, что европейцы допускают вступление Молдовы в ЕС без Приднестровья, понимают, что есть угроза нейтралитету, и задаются вопросом: „А зачем нам такая Европа?“, — отметил Додон.