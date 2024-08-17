Иран готов проводить российский газ через свою территорию

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран заинтересован работать с РФ и проводить российский газ через свою территорию. Об этом заявил журналистам на Каспийском форуме в Астрахани Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

«Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана», — сказал он.

Джалали уточнил, что в 2023 году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Исламской Республике Иран.